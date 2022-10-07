الأمير عبد العزيز بن سلمان: الاتهامات بالانحياز لـ"روسيا مهينة وغير عادلة"

دافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن قرار مجموعة "أوبك+" الأخير بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا لدعم أسواق النفط العالمية.

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وقال ‏وزير الطاقة السعودي في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" بثت أمس الخميس، إن قرار مجموعة "أوبك+" خفض إنتاج النفط جاء بالإجماع والاتهامات بالانحياز لـ"روسيا "مهينة وغير عادلة".

وأضاف قائلا: "أستطيع أن أقول إنها رؤية مهينة افتراض أن أوبك+ ليست سوى السعودية وروسيا لأنه لو كان هناك شخص يقوم بتغيير هذه الأشياء، هو أو هي أو مهما يكن يقول بأن الأمر برمته عبارة عن ثنائية، كيف لثنائية أن تفرض؟ الجميع سيقفز (سيغادر)".

وقررت مجموعة "أوبك+" يوم الأربعاء الماضي خفض إنتاج المجموعة بمقدار مليوني برميل في اليوم انطلاقا من الشهر القادم نوفمبر 2022.

وجاء ذلك بعد اجتماع عقدته المجموعة، التي تضم دولا منتجة للنفط من منظمة "أوبك" وخارجها، في فيينا لبحث أسواق النفط واستراتيجية الإنتاج، وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في العالم.

من جهته وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرار خفض الإنتاج لـ"أوبك+" بـ"المخيب للآمال"، إذ يتخوف البيت الأبيض أن يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

المصدر: RT + بلومبرغ