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زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب اليونان

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زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب اليونان
AFP
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ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة منطقة باتراس في اليونان يوم السبت، حسبما ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وكان الزلزال على بعد كيلومترين (1.24 ميل) تحت سطح الأرض، بحسب "إي إم إس سي".

فيما لم يتم الإبلاغ عن حدوث أضرار أو إصابات أو خسائر في الأرواح بسبب الزلزال الذي اقتربت شدته من 6 درجات ريختر.

وفي شهر سبتمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة بمقياس ريختر جزيرتي زاكينثوس وكيفالونيا غربي اليونان، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

المصدر: وكالات

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