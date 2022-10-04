الإرياني يطالب بموقف دولي واضح ورادع من "التهديدات الحوثية" لشركات الملاحة الدولية

طالب وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني بموقف دولي "رادع" إزاء "التهديدات الحوثية" لشركات الملاحة الدولية.

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وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قال معمر الإرياني إن "الإعلان الخطير الصادر عن مليشيا الحوثي باعتبار البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، منطقة عمليات عسكرية، وتوجيهها تهديدا سافرا لشركات الملاحة العالمية باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط، يكشف عن حقيقتها كمليشيا إرهابية لا تكترث بالقوانين والمواثيق الدولية"، على حد قوله.



واعتبر الإرياني أن "هذا التهديد الخطير يؤكد مصداقية التحذيرات التي أطلقت منذ وقت مبكر من استمرار سيطرة مليشيا إرهابية تدار من نظام طهران وتنفذ سياساته التدميرية، على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، على أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وإمدادات الطاقة عصب الاقتصاد العالمي".



وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن "باتخاذ موقف واضح ورادع من هذا التهديد الخطير، والقيام بمسئولياتهم القانونية في التصدي للأنشطة الإرهابية للنظام الايراني وأداته الحوثية التي باتت تمثل تهديدا خطير للسلم والأمن الإقليمي والدولي".

المصدر: "سبأ نت"