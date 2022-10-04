المتحدث العسكري للحوثيين ينصح المستثمرين بنقل استثماراتهم من السعودية والامارات

نصح المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، العميد يحي سريع، المستثمرين، بنقل استثماراتهم من السعودية والامارات، موضحا أن الاستثمار فيهما "محفوف بالمخاطر".



وعلى حسابه في "تويتر"، طتب يحيي سريع: "أخي المستثمر..حرصا منا على ألا تخسر أكثر، يجب نقل استثمارك من دولة معتدية على دولة أخرى، فالاستثمار فيها محفوف بالمخاطر كالإمارات والسعودية..فالفرصة سانحة.

أخي المستثمر..

حرصاً منا على ألّا تخسر أكثر، يجب نقل استثمارك من دولة معتدية على دولة أخرى، فالاستثمار فيها محفوف بالمخاطر كالإمارات والسعودية..

فالفرصة سانحة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 4, 2022

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المصدر: RT