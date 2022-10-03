أول ظهور للقائد الجديد لـ"مغاوير الثورة" وهو يتسلم منصبه بمباركة أمريكية (فيديو)

عينت القيادة المركزية الأمريكية العقيد، فريد القاسم، قائدا عاما جديدا لفصيل "جيش مغاوير الثورة".

إقرأ المزيد

وفي أول ظهور له، قال القائد الجديد: "نتطلع للعمل مع الجميع لإنشاء سوريا المستقبل، ونحافظ على علاقاتنا الجيدة مع الجيران".

ثم استقبل أحد المسؤولين في القيادة الأمريكية الذي بارك له بمنصبه الجديد ووعده بدعم "جيش مغاوير الثورة" الدائم.

وفي وقت سابق، أوعزت القيادة الأمريكية بعزل قائد الفصيل، مهند أحمد الطلاع، من منصبه.

ويتمركز "جيش مغاوير الثورة" التابع لـ"الجيش السوري الحر"، في قاعدة التنف ضمن منطقة الـ55 كيلومتر، برفقة قوات التحالف الدولي.

المصدر: RT