"التحالف الدولي" يعزل قائد فصيل مسلح سوري متمركز بقاعدة التنف ويعين خلفا له

أوعزت القيادة المركزية الأمريكية بعزل قائد فصيل "جيش مغاوير الثورة" مهند أحمد الطلاع من منصبه وعينت فريد حسام القاسم لقيادة الفصيل، حسبما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

ويتمركز "جيش مغاوير الثورة" التابع لـ"الجيش السوري الحر"، في قاعدة التنف ضمن منطقة الـ55 كيلومتر، برفقة قوات التحالف الدولي.

العميد الأمريكي "كارل هاريس" يزور قاعدة التنف، ويلتقي "مهند الطلاع" قائد مايسمى "جيش مغاوير الثورة". pic.twitter.com/sNR1QDKvEL — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) June 29, 2022

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ونقل "المرصد السوري" عن مصادره، أن الطلاع توجه بشكل مفاجئ إلى العراق حيث أخبر عناصره بأنه ذاهب من أجل التنسيق مع الجانب العراقي لفتح معبر الزورية.

وكان القاسم المعين حديثا قائدا للفصيل، قد عمل قائدا لـ"لواء القريتين"، كما عمل مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضمن "القوات الخاصة".

ووفقا لمصادر "المرصد السوري"، فإن قرار تعيين القاسم قائدا للفصيل خلفا للطلاع، واجه رفضا من قبل بعض قادة النقاط العسكرية، حيث استدعى الفصيل كافة عناصره، بالتزامن مع رفع الجاهزية لكافة النقاط المنتشرة حول منطقة الـ55، تلاه عقد اجتماع ضم عددا من القياديين في الفصيل مع القاسم لبحث قرار تعيينه.

المصدر: "المرصد السوري لحقوق الإنسان"