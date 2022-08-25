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مركز المصالحة الروسي: إصابة 3 عسكريين سوريين في اشتباكات قرب التنف

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مركز المصالحة الروسي: إصابة 3 عسكريين سوريين في اشتباكات قرب التنف
Globallookpress Anas Alkharboutli/dpa
صورة من الأرشيف
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن 3 عسكريين سوريين أصيبوا بجروح في اشتباك مع المسلحين جنوبي تدمر.

وأشار نائب مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ يغوروف، إلى أن مسلحي جماعة "مغاوير الثورة" حاولوا التسلل على متن سيارتين مزودتين برشاشات ثقيلة من منطقة التنف التي يسيطر عليها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى الأراضي تحت سيطرة الحكومة السورية في منطقة العليانية.

وأضاف بيان المركز أن الاشتباك أسفر عن القضاء على 3 مسلحين، وأصيب 3 عسكريين سوريين بجروح بليغة.

واعتبر المركز الروسي الحادث "دليلا على عجز التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة عن ضمان السيطرة على منطقة التنف والتصدي للعمليات الإرهابية".

وأشار المركز إلى أن عسكريا سوريا واحدا أصيب بجروح جراء قصف المسلحين لمواقع الجيش السوري في محافظة حلب.

المصدر: تاس

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