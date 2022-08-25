"سبوتنيك": هجوم يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا

تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي الفرات في سوريا للقصف بطائرات مسيرة، مما أدى إلى اندلاع حريق في منطقة القاعدة.

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وأكدت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" أن حقل العمر النفطي تعرض لهجمات عديدة مساء الخميس مما أدى إلى اشتعال النيران في المدينة السكنية التي يتخذها الجنود الأمريكيون مقر إقامة لهم في القاعدة العسكرية إضافة إلى سقوط عدد من الصواريخ في محيط الحقل تلته أصوات صفارات الإنذار وسيارات الإسعاف التي هرعت إلى المكان مع تحليق مكثف للطيران الحربي.

وكانت القواعد الأمريكية في حقلي العمر النفطي وحقل الكونيكو الغاز الطبيعي قد تعرضت الأربعاء إلى هجمات أدت إلى إصابة ثلاثة جنود أمريكيين حسب البيان الذي أصدرته القيادة المركزية الأمريكية.

وردت القوات الأمريكية بهجمات بالطائرات الحربية وطائرات الهليكوبتر على عدد من المقرات العسكرية التابعة للقوات الرديفة للجيش السوري في مدينة الميادين بريف دير الزور.

ويعد هذا الهجوم الخامس التي تتعرض له القاعدة خلال شهر أغسطس.

المصدر: وكالة "سبوتنيك"