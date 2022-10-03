إعلان لافت من قوة الصواريخ الاسترايتجية السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن حاجتها لـ 175 موظفا من الرجال والنساء في عدة تخصصات.

ودعت الوزارة، ممثلة في قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية، الراغبين لشغل تلك الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، التقديم من خلال بوابة التوظيف على الرابط التالي: https://jobs.mod.gov.sa، وذلك في الفترة (13 – 22 ربيع الأول 1444هـ)، من 9 إلى 18 أكتوبر الجاري.

#وزارة_الدفاع ممثلة في قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية السعودية تعلن عن 175 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات. https://t.co/NrWoUlcE06pic.twitter.com/i5K8EvbEz4 — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) October 2, 2022

المصدر: RT