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إعلان لافت من قوة الصواريخ الاسترايتجية السعودية

أخبار العالم العربي

إعلان لافت من قوة الصواريخ الاسترايتجية السعودية
وزارة الدفاع السعودية
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن حاجتها لـ 175 موظفا من الرجال والنساء في عدة تخصصات.

ودعت الوزارة، ممثلة في قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية، الراغبين لشغل تلك الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، التقديم من خلال بوابة التوظيف على الرابط التالي: https://jobs.mod.gov.sa، وذلك في الفترة (13 – 22 ربيع الأول 1444هـ)، من 9 إلى 18 أكتوبر الجاري.

المصدر: RT

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