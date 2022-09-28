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اتفاق مغربي إسباني على رفع عدد العاملات المغربيات بحقول إسبانيا

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اتفاق مغربي إسباني على رفع عدد العاملات المغربيات بحقول إسبانيا
AFP
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أقر اجتماع تنسيقي مغربي إسباني، برفع العدد النهائي للعاملات الزراعيات المغربيات المقرر توجههن إلى إسبانيا للعمل في حقول الفواكه الحمراء، بعد مفاوضات دامت لأشهر.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية في إقليم ويلبا أن الاجتماع التنسيقي وافق على رفع عدد العلامات المغربيات في حقول الفراولة إلى 15350 في إطار الهجرة الدائرية النظامية بين إسبانيا والمغرب، بزيادة 5000 عاملة عن آخر مجموعة.

وجاء هذا الاتفاق بناء على طلب تقدمت به المديرية العامة للهجرة الإسبانية إلى السلطات المغربية، بعد تلقيها عدم رضا التعاونيات الزراعية في إقليم ويلبا عن الاتفاق الأخير بين البلدين، إذ كان من المقرر رفع عدد العاملات الزراعيات المغربيات إلى حوالي 14 ألف عاملة، بعد إضافة 3000 فقط إلى 11 ألف عاملة موسمية سيعدن إلى إسبانيا.

المصدر: "هسبريس"

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