السيسي يوجه بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإنشاء مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر، يكون الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأصدر السيسي توجيها بأن يتم إنشاء المركز في معهد "ناصر" ةأوصى بتطويره ليصبح مدينة طبية عالمية جديدة، وفقا بيان نشرته الرئاسة المصرية.

كما وجه بأن يتم إنشاء المركز "بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة، بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع، والمرضى، والمتبرعين".

وجاءت توجيهات الرئيس المصري خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، لمتابعة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر.

المصدر: RT