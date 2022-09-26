الكويت.. الحبس سنتين مع وقف التنفيذ لنائب ردّد خطاب "كفى عبثا"

قضت محكمة التمييز في الكويت بحبس النائب السابق نايف المرداس سنتين مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وذلك بعد إدانته بترديد خطاب "كفى عبثا".

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن المحكمة قضت أيضا بإلزام المرداس بتعهد بكفالة 2000 دينار.

وكان المرداس كتب عبر "تويتر" أمس أن المحكمة الدستورية رفضت طلب الإحالة بخصوص قضية شطب المرداس، و14 مرشحا آخرين من الترشح لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) 2022، المقررة في 29 من الجاري.

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وأضاف المرداس أن المحكمة "أعادت ملف القضية لمحكمة الاستئناف التي حددت الجلسة اليوم الإثنين لمواصلة نظر قضية الشطب".

يذكر أن خطاب "كفى عبثا" بدأت تعرفه البلاد منذ 2012 عندما ألقى النائب السابق مسلم البراك خطابا في البرلمان، تضمن هجوما على أمير البلاد السابق، صباح الأحمد الجابر الصباح، صار يعرف باسم "كفى عبثا".

المصدر: صحيفة "الراي" + RT