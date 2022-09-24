بن فرحان يكشف عن جهود سعودية خلف الكواليس في ملف تبادل الأسرى

كشف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة عملت منذ فترة طويلة خلف الكواليس على ملف تبادل الأسرى بين الروس والأوكرانيين والعديد من الجهات الغربية.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات لشبكة "فرانس 24"، أشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تواصل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكان على استعداد لبذل المزيد من جهود الوساطة.

وفي وقت سابق، أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد نجاح وساطته في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، عن استعداد المملكة "لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف" لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد أجرى اتصالا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي شكره "على جهوده في عملية تبادل الأسرى".

وأضافت الوكالة أن زيلينسكي أعرب لولي العهد عن تقديره له على "قبوله دور الوسيط، ونوّه بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم".

وشدد ولي العهد على "حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها".

المصدر: "فرانس 24" + "واس"