 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية من طراز "بيرقدار" كانت تتجه نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية

وزير الخارجية السعودي يعلّق على احتمال لقاء نظيره الإيراني

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية السعودي يعلّق على احتمال لقاء نظيره الإيراني
AFP
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tuya

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أنه "لا تزال هناك خلافات مع إيران تمنعه ​​حاليا من لقاء نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان".

إقرأ المزيد
تم تحديد المسار.. برلماني إيراني يكشف فحوى مفاوضات التطبيع بين طهران والرياض
تم تحديد المسار.. برلماني إيراني يكشف فحوى مفاوضات التطبيع بين طهران والرياض

وفي مقابلة مع فرانس 24 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال وزير الخارجية السعودي إن بلاده لديها مخاوف بشأن احتمال إحياء اتفاق نووي بين القوى الغربية وإيران، خاصة فيما يتعلق بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واعتبر الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أنه حتى الصفقة "المعيبة" (الاتفاق النووي الإيراني) أفضل من عدم وجود صفقة.

وأكد أنه لا تزال هناك خلافات مع إيران تمنعه ​​حاليا من لقاء نظيره الإيراني، مضيفا: "بالتأكيد لدينا النية لبناء علاقة إيجابية مع جيراننا في إيران".

ويخصوص الملف اليمني، لفت بن فرحان إلى أن الهدنة في اليمن، التي تم التفاوض عليها في أبريل ومددت مرتين، من غير المرجح أن يتم تمديدها مرة أخرى بعد تاريخ التجديد في 2 أكتوبر، وألقى باللوم على الحوثيين في العودة المحتملة إلى الحرب.

المصدر: "فرانس 24"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا