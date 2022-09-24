وسائل إعلام: واشنطن حذرت لبنان من أي تحرك لحزب الله ضد إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من أي تحرك لحزب الله ضد إسرائيل "حتى لو كان بغية استعراض القوة".

جاء ذلك خلال لقاء جمع بينهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسب ما أفاد موقع صحيفة "معاريف" الإلكتروني.

وذكر مسؤولون أمريكيون، أن بلينكن حذر ميقاتي من أي تحرك لحزب الله، حتى لو كان من أجل استعراض القوة، وفقا لـ"معاريف".

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كما شدد بلينكن لميقاتي على أن "واشنطن لن تكون قادرة على منع إسرائيل من الرد ولن تكون قادرة أيضا على احتواء الرد والسيطرة عليه".

في اللقاء مع بلينكن أكد ميقاتي، أن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل "يشهد تقدما كبيرا".

ويأتي ذلك بعد أن صرح الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في وقت سابق، أنه "لا يمكن السماح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة".

ووصف بدء استخراج النفط والغاز من حقل كاريش بأنه "الخط الأحمر بالنسبة لنا"، مضيفا أن "عيننا وصواريخنا على حقل كاريش ونحن نراقب مسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية".

المصدر: عرب 48 / وسائل إعلام إسرائيلية