نفط البصرة تصدر توضيحا حول مناقصة استثمار الغاز في حقل غرب القرنة

ردت شركة نفط البصرة على ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية من "أكاذيب وافتراءات وادعاءات مدفوعة الثمن بشأن مناقصة محطة كبس وتجفيف الغاز في حقل غرب القرنة/2".

ونفت الشركة في بيان ما تم تداوله، مؤكدة أن شركة "لوك أويل" الروسية قد أيدت موقف وزارة النفط ونفط البصرة بخصوص إلغاء المناقصة أعلاه لعدم توفر الشروط التنافسية المطلوبة، بسبب اقتصارها على شركتين فقط، وتعهدت "لوك أويل" بالإعلان عن مناقصة تنافسية جديدة، عبر دعوة شركات متخصصة رصينة، تسهم في تنفيذ خطط الإدارة المشتركة لحقل غرب القرنة /2 في الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب، جاء ذلك عبر رسالة تلقتها نفط البصرة من "لوك اويل".

وشددت الشركة على أنها ستلجأ إلى القضاء لملاحقة جميع الجهات التي تحاول تضليل الرأي العام، والإساءة إلى الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في العراق.

المصدر: RT