وفد من صندوق النقد يصل لبنان في مهمة حرجة

يصل إلى لبنان، يوم غد الثلاثاء، وفد من صندوق النقد الدولي في مهمة بالغة الدقة، وسط أزمة اقتصادية حادة تضرب البلاد منذ أواخر عام 2019.

والوفد الذي سيكون برئاسة أرنستو راميريز، سيلتقي كبار المسؤولين اللبنانيين اعتبارا من صباح يوم الأربعاء بدءا برئيس الجمهورية ميشال عون، قبل أن يجول على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير المال يوسف الخليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأركان جمعية المصارف، وسط المساعي المستمرة لعقد لقاء مع الهيئات الاقتصادية.

وحسب صحيفة "الجمهورية" فإن لراميريز هدفين من الزيارة، أولهما الاطلاع على الإجراءات التي اتخذها لبنان بموجب الاتفاق الذي عقد معه على مستوى الموظفين الكبار، بما يضمن تطبيق ما قال به هذا الاتفاق. وثانيهما حض المسؤولين اللبنانيين على ضرورة المضي في تنفيذ بنود الاتفاق الذي سيؤدي في حال الالتزام به إلى التفاهمات المقبلة.

وقالت مصادر للصحيفة إن المسؤولين اللبنانيين سيكونون محرجين أمام رئيس الوفد وأعضائه، فالاتفاق الذي عقد في أبريل الماضي مع الصندوق لم يطبق منه أي بند بعد. وبعدما أنجز مجلس النواب قانون تعديل السرية المصرفية جمده رئيس الجمهورية ورده إليه بملاحظات تؤكد أهمية الحفاظ على مطالب الصندوق التي لم يراعِها المجلس عند البت بالقانون.

المصدر: "الجمهورية"