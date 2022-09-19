طهران: نحاول مساعدة لبنان على حل مشاكله الاقتصادية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن طهران تحاول مساعدة لبنان على حل مشاكله الاقتصادية، ولا سيما بشأن الطاقة، ومن هذا المنطلق تأتي منحة النفط للبنان.

وأوضح كنعاني أنه "في إطار العلاقات الجيدة والبناءة مع الحكومة اللبنانية، لدينا تواصل مع هذه الحكومة، ولا سيما وزارة الطاقة في هذا البلد"، مشددا على أن "مساعدة دول المنطقة هي جزء من سياساتنا، وهذا ينطبق على لبنان أيضا".

وأفاد بأنه "بناء على طلب الحكومة اللبنانية، أعلنت إيران استعدادها لدعم لبنان. والحوار بين البلدين مستمر بهذا الخصوص"، مؤكدا أن "إيران مستعدة لحل مشاكل هذا البلد لا سيما في المجال الاقتصادي في إطار المصالح الثنائية".

وكشف كنعاني: "أننا نتفاوض مع لبنان في إطار حزمة متكاملة لحل مشكلات لبنان بشأن النفط والكهرباء والطاقة"، معلنا أنه "لا حديث عن تقديم أي منح مجانية".

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ نهاية عام 2019، وقد صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وخسرت العملة اللبنانية (الليرة) أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%، بينما أعلن وزير المالية أن نسب التضخم فاقت الـ100%.

والأسبوع الماضي توقف مصرف لبنان المركزي، وبشكل كامل عن توفير الدولار لواردات المحروقات، في خطوة أدت إلى ارتفاع سعر المحروقات، رافقها نزيف حاد لليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي.

وقد سجل سعر صرف الليرة أمام الدولار، صباح اليوم الاثنين، في السوق السوداء 38400 ليرة، في ارتفاع بأكثر من 10 آلاف ليرة منذ مايو الماضي.

المصدر: RT