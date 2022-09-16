لبنان.. وزير الداخلية يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي

دعا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، اليوم الجمعة، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي، بعد اقتحام عدة مصارف.

ودعا مولوي إلى عقد اجتماع عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، للبحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها عقب الأحداث المستجدة على ​المصارف​.

وحسب الوسائل الإعلامية اللبنانية فإن عدد الاقتحامات المؤكدة التي حصلت اليوم تبلغ 7 عمليات، فيما تم التداول بأن عمليات الاقتحام بلغت حوالي 10.

وعلى الاثر عقدت جمعية المصارف اجتماعا طارئا، أعلن في ختامه إغلاق أبواب المصارف كافة لثلاثة أيام بدءا من يوم الاثنين بسبب مخاوف أمنية.

المصدر: RT