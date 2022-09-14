مصر.. الأمن يكشف تفاصيل طعن فتاة أمام المارة في المنصورة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل تعدي شخصين على فتاة في المنصورة بسلاح أبيض، حيث تداولت وسائل الإعلام الواقعة.

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وقال بيان صادر عن الوزارة: "تبلغ لمركز شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء على إحدى الفتيات باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتها حال سيرها".

وأضاف: "على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين أنه حال سير الفتاة، تقابلت مع شخصين- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة- على علاقة بأحدهما وقيام الثاني بمعاكستها، فقامت بتوجيه اللوم للأول ومعاتبته مما أثار حفيظته، فقام بالتعدي عليها بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي بالرأس".

وتابعت: "تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخصين والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم نقل الفتاة للمستشفى لتلقى العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق".

المصدر: المصري اليوم