مصر.. الأمن يكشف تفاصيل طعن فتاة أمام المارة في المنصورة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل تعدي شخصين على فتاة في المنصورة بسلاح أبيض، حيث تداولت وسائل الإعلام الواقعة.
وقال بيان صادر عن الوزارة: "تبلغ لمركز شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء على إحدى الفتيات باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتها حال سيرها".
وأضاف: "على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين أنه حال سير الفتاة، تقابلت مع شخصين- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة- على علاقة بأحدهما وقيام الثاني بمعاكستها، فقامت بتوجيه اللوم للأول ومعاتبته مما أثار حفيظته، فقام بالتعدي عليها بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي بالرأس".
وتابعت: "تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخصين والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم نقل الفتاة للمستشفى لتلقى العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق".
المصدر: المصري اليوم