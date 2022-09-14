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مصر.. إخلاء سبيل أحد صحفيي قناة الجزيرة خلال زيارة السيسي لقطر

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مصر.. إخلاء سبيل أحد صحفيي قناة الجزيرة خلال زيارة السيسي لقطر
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أصدرت جهات التحقيق في مصر، قرارا بإخلاء سبيل صحفي الجزيرة أحمد النجدي أبو العلا إبراهيم، المحبوس احتياطيا لمخالفته القانون ونشره أخبارًا كاذبة، حسب تحقيقات النيابة وقرارات القضاء. 

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وسجن النجدي أثناء سفره في إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر، في أغسطس 2020، وجددت السلطات حبسه بصفة مستمرة إلى أن تم إخلاء سبيله.

وفي سياق متصل، يُجري الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى دولة قطر تعد الأولى من نوعها منذ عام 2013، تتضمن مباحثات ثنائية وأخرى للوفود من الدولتين، في إطار تعاون متكامل بين البلدين في مختلف المجالات.

وتتصدر المباحثات خلال الزيارة التي بدأت اليوم بوصول الرئيس السيسي والوفد المرافق له إلى قطر، التعاون الاقتصادي وضخ مزيد من الاستثمارات القطرية في السوق المصرية، وبالتحديد في مجالي الطاقة والغاز، خصوصا في ظل المباحثات السابقة خلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى مصر قبل نهاية يونيو الماضي.

المصدر: القاهرة 24 + وسائل إعلام مصرية

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