ماذا قال أمير قطر للسيسي خلال جلسة منفردة؟

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن الرئيس السيسي والأمير تميم بن حمد، عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة، أن الأمير تميم بن حمد رحب بالزيارة التاريخية للرئيس المصري في قطر في أول زيارة رسمية إلى الدوحة، والتي تأتي تتويجا لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري، مشيدا بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين.

وتابع المتحدث: "أمير قطر أعرب عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي على كافة الأصعدة، مع تأكيد حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها".

المصدر: القاهرة 24