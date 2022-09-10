"الإدارة الذاتية": 3 وفيات جراء الكوليرا في شمال وشرق سوريا

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا، اليوم السبت، عن وفاة 3 أشخاص جراء إصابتهم بمرض الكوليرا، لافتة إلى أن هذا المرض "يتفشى بكثرة في مناطق سيطرتها في شمال سوريا وشرقها".

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وفي بيان لها، كشفت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية عن رصدها "إصابات بمرض الكوليرا في الرقة (شمال) والريف الغربي لدير الزور (شرق) بكثرة"، مؤكدة تسجيل ثلاث وفيات.

كما ناشدت الهيئة "المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية تقديم الدعم اللازم للحد من انتشار الكوليرا".

وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، فإن "الكوليرا يظهر عادة في مناطق سكنية تعاني شحا في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي، وغالبا ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويؤدي الى الاصابة بإسهال وتقيؤ".

كما أن قدرة المنطمات الدولية على تقديم الخدمات في هذا المجال (المياه) تتضاءل جراء نقص التمويل، حيث أفادت منظمة أطباء بلا حدود، بأن خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية شكلت 4 % فقط من ميزانية الاستجابة الإنسانية بأكملها في جميع أنحاء سوريا خلال العام الماضي، وهو أقل من ثلث ما تم إنفاقه عام 2020 على الأنشطة ذاتها.

المصدر: "فرانس برس"