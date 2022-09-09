 
مباشر

الجيش المغربي يشارك بمؤتمر عسكري في إسرائيل

أخبار العالم العربي

الجيش المغربي يشارك بمؤتمر عسكري في إسرائيل
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/trxi

من المقرر أن يشارك الجيش المغربي في مؤتمر عسكري دولي سيعقد في إسرائيل الأسبوع المقبل، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عبر "تويتر" أن المؤتمر الدولي حول الابتكار العملياتي، سيستمر أسبوعا، وسيجمع ممثلين عن رؤساء أركان وقادة جيوش من مختلف دول العالم، ليبحثوا "التحديات المستقبلية".

وحسب منشور الجيش الإسرائيلي فإن المغرب سيشارك في المؤتمر إلى جانب دول عدة بينها: ألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، والهند، وأستراليا.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا