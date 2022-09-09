الجيش المغربي يشارك بمؤتمر عسكري في إسرائيل

من المقرر أن يشارك الجيش المغربي في مؤتمر عسكري دولي سيعقد في إسرائيل الأسبوع المقبل، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عبر "تويتر" أن المؤتمر الدولي حول الابتكار العملياتي، سيستمر أسبوعا، وسيجمع ممثلين عن رؤساء أركان وقادة جيوش من مختلف دول العالم، ليبحثوا "التحديات المستقبلية".

The first International Operational Innovation Conference will be held on Monday, September 12.



Chiefs of Staff & commanders from armies all over the world will come together to discuss topics of innovation & future challenges on the modern battlefield in this week-long event. pic.twitter.com/NVinUy5G6L — Israel Defense Forces (@IDF) September 9, 2022

وحسب منشور الجيش الإسرائيلي فإن المغرب سيشارك في المؤتمر إلى جانب دول عدة بينها: ألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، والهند، وأستراليا.

المصدر: RT