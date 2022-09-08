 
مباشر

السيسي يتفقد استاد القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس (فيديو)

مال وأعمال

السيسي يتفقد استاد القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس (فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/trjv

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى جولة تفقدية داخل القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس، حيث تفقد استاد القرية الأولمبية.

وكان السيسي، قد وصل مقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث سيشهد تدشين الوحدات البحرية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذى لتطوير القطاع الجنوبي للقناة.

المصدر: "اليوم السابع"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا