السيسي يتفقد استاد القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس (فيديو)
AP
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أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى جولة تفقدية داخل القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس، حيث تفقد استاد القرية الأولمبية.
وكان السيسي، قد وصل مقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث سيشهد تدشين الوحدات البحرية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذى لتطوير القطاع الجنوبي للقناة.
الرئيس #السيسي يتفقد القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس pic.twitter.com/pM5aKdBeKc— ON (@ONTVEgy) September 8, 2022
لقطات من #ستاد_هيئة_قناة_السويس الجديد داخل القرية الأولمبية للهيئة التي افتتحها الرئيس #السيسي اليوم #eXtranewspic.twitter.com/stQ3DY3aDk— eXtra news (@Extranewstv) September 8, 2022
المصدر: "اليوم السابع"