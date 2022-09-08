الأزهري: لا أحد يتخذ القبر مسجدا في مصر

رد الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية في مصر، على ما يقوله السلفيون بحرمانية الصلاة في مساجد بها قبر أو ضريح، قائلا: ""مفيش حد بيتخذ القبور مسجدا في مصر".

وأوضح الأزهري أنه "إذا كان هناك سياج خشبي فوق الضريح لحماية الناس من الصلاة فوق عين القبر، ولكن إذا كان هناك سياج أو الصلاة بعيدة عن فتحه القبر بمتر واحد فلا يكون هذا حرام"، مضيفا: "يبقى كل مسجد فيه ضريح خشبي كبير يحمي الناس من الوقوع في صورة اللعن، وما تفعله الطرق الصوفية ليس شركًا ولا غلو في الشرك، ولكنه حماية لعدم اتخاذ الناس للقبر مسجدا".

وأضاف: "لا يوجد أحد بيتخذ القبور مسجدا في مصر كلها، لكن السلفي مش عايز يفهم كدا".

المصدر: "المصري اليوم"