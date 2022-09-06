لعمامرة لـ RT : قرار سوريا بعدم المشاركة في القمة العربية "شجاع"

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن قرار سوريا بعدم المشاركة في القمة العربية "شجاع ويعبر عن فهم للواقع".

جاء ذلك ردا على سؤال لـ RT أثناء مغادرة لعمامرة مقر الجامعة العربية في القاهرة.

وكانت الخارجية الجزائرية تحدثت أمس عن المشاورات التي أجرتها تحضيرا للقمة، وبشكل خاص عن مشاوراتها مع الجانب السوري.

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وثمنت الخارجية الجزائرية الموقف السوري "الداعم لمختلف سبل تعزيز العمل العربي المشترك على المستويات الثنائية والجماعية بما يعود بالنفع على الأمن القومي العربي بكل أبعاده".

وأضافت أن سوريا "أوضحت أن الأولوية بالنسبة لها تنصب على تعزيز العلاقات العربية- العربية وتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة، وأنها تدعم جهود الجزائر في هذا الإطار".

المصدر: RT