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"فرانس برس": مقتل 4 أطفال أشقاء في انفجار لغم شمال غرب سوريا

أخبار العالم العربي

AP
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أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر، بمقتل 4 أطفال أشقاء جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب داخل منزل في بلدة بنش بشمال غرب سوريا.

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وأوضحت "فرانس برس" أن اللغم انفجر في عائلة نازحة انتقلت حديثا إلى منزل قيد الإنشاء في بلدة بنش بشمال شرق مدينة إدلب.

ونقلت عن أحد أفراد العائلة، أبو دحام المحمد، قوله إن "أربعة من أبناء شقيقته، ثلاث بنات وصبي، توفوا"، لافتا إإلى أنهم "انتقلوا إلى المنزل قبل أسبوعين فقط".

وأشارت "فرانس برس" نقلا عن طبيب في مستشفى بنش، إلى وفاة طفلين بعد وصولهما إلى المستشفى.

في حين توفي آخران أثناء إسعافهما في المكان، بحسب الدفاع المدني. 

المصدر: "فرانس برس"

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