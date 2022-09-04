ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان إلى 112 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن السيول في السودان إلى 112 قتيلا، كما دمرت عشرات آلاف المنازل، بحسب ما قالت الشرطة الأحد.

وتهطل أمطار غزيرة عادة في السودان بين شهري مايو وأكتوبر ما يؤدي الى الإضرار بالمنازل والبنية الأساسية والمحاصيل.

وأعلن السودان الأسبوع الماضي حال الطوارئ في ست ولايات بسبب الفيضانات.

وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني لفرانس برس إن "عدد الوفيات بسبب السيول بلغ 112 إضافة الى 115 إصابة"، كما انهار أكثر من 34 الف منزل.

وكانت السلطات أعلنت سقوط 79 قتيلا بسبب الفيضانات في أغسطس الماضي.

وقالت الأمم المتحدة، نقلا عن البيانات الحكومية قبل أسبوع إن 226 الف شخص تأثروا بالفيضانات في السودان.

وكانت أكثر المناطق تضررا ولايات القضارف وكسلا وشمال وجنوب كردفان إضافة الى إقليم دارفور، وفقا للأمم المتحدة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن السيول والفيضانات الناجمة عنها يمكن أن تؤثر على 460 الف شخص، وهو رقم أعلى من المتوسط السنوي للمتضررين الذي بلغ 388 الفا بين عامي 2017 و2021.

المصدر: ا ف ب