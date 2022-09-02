"حماس" تدعو إلى "إشعال الأرض لهيبا" تحت أقدام المستوطنين والجنود الإسرائيليين

قالت حركة حماس انها تبارك عملية الطعن التي أصيب فيها جندي إسرائيلي في مدينة الخليل، ودعت إلى "مزيد من استهداف المستوطنين وجنود الاحتلال، والاشتباك معهم".

وقال الناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي إن الحركة تبارك "عملية الطعن البطولية"، التي أدت إلى إصابة جندي إسرائيلي على مفرق بيت عينون، قرب مستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل.

ودعا القانوع "المقاومين الأبطال إلى مزيد من استهداف المستوطنين وجنود الاحتلال، والاشتباك معهم في المواقع كافة، وإشعال الأرض لهيبا تحت أقدامهم".

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وقال إن تلك العملية "نتيجة طبيعية لتصاعد جرائم الاحتلال بحق أهلنا ومدننا وأسرانا ومقدساتنا".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على فلسطيني استهدف أحد جنوده بعملية طعن، وأشار الجيش إلى أن الجندي اصيب بعدة طعنات، لكن حالته العامة متوسطة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إنها "تبلغت رسميا بمقتل شاب عند مفرق بيت عينون بالخليل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي".

المصدر: RT