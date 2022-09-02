الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بحجة تنفيذه عملية طعن استهدفت أحد جنوده قرب الخليل (فيديو)

أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، النار على فلسطيني عند مستوطنة كريات أربع، بدعوى تنفيذ عملية طعن استهدفت أحد جنوده قرب مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل.

وقال الجيش الإسرائيلي أن الجندي اصيب بعدة طعنات، لكن حالته العامة متوسطة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه جرى "تحييد" منفذ عملية الطعن.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها "تبلغت رسميا بمقتل شاب عند مفرق بيت عينون بالخليل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي".

فيديو ثاني من مكان إطلاق جنود الاحتلال النار على فلسطيني قرب مستوطنة كريات أربع pic.twitter.com/t1IMfBVB6p — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 2, 2022

وقال ؤئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تعليقا على العملية أن "الجيش الاسرائيلي سيواصل محاربة أي شخص يحاول إيذاء مواطنينا وجنودنا".

المصدر: RT