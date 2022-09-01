الرئيس اللبناني يبرق إلى بوتين معزيا

أبرق الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معزيا بوفاة رئيس الاتحاد السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية في تغريدة على "تويتر": "الرئيس عون أبرق إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معزياً بوفاة رئيس الاتحاد السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف".

الرئيس عون أبرق إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معزياً بوفاة رئيس الاتحاد السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 1, 2022

وتوفي الرئيس الأول والأخير لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ميخائيل غورباتشوف، في 30 أغسطس بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 92 عاما.

المصدر: RT