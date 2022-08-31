"حزب الله" اللبناني: العدو يراوغ في ملف ترسيم الحدود البحرية

اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني هاشم صفي الدين، أن "العدو الإسرائيلي يراوغ في ملف ترسيم الحدود البحرية"، مؤكدا أن "لبنان سيصل إلى حقوقه".

وشدد في تصريح على أن "العدو عجز أمام المقاومة ولا يقوم إلا بالوعظ وحديث المقاومة بهذه الثقة جزء من المعركة ونحن نثق بربنا ونثق بتجربتنا ونثق بمجاهدينا ونثق بفهمنا لعدونا ولا نبني معادلات وهمية بل معادلات قائمة على وقائع"، مؤكدا "أننا ذاهبون إلى نصل لحقوقنا، وتحصيل حقوق لبنان من خلال المسارات المتاحة".

واعتبر أن "المشهد واضح جدا بناء على أي موقف نبني موقفنا واليوم العدو الإسرائيلي في حالة إرباك وخلال 10 سنوات كان يعمل لهذه اللحظة"، مشيرا إلى أن "أحد أهم أسباب الأزمة في لبنان هو وجود النفط والغاز في بحره".

وأضاف: "العدو يظن أن اللبنانيين ملتهون بالأزمة الاقتصادية لديهم، وعندما أتى موعد القطاف لدى العدو لم يستطع"، مذكرا أن "العدو الإسرائيلي صرف بين 10 و12 مليار دولار من أجل التنقيب في حقل كاريش، وهو الآن مربك في هذا الملف".

المصدر: "المنار"