 
مباشر

موقع عبري: الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد بسبب مخاوف من استفزازات حزب الله

أخبار العالم

موقع عبري: الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد بسبب مخاوف من استفزازات حزب الله
Gettyimages.ru
الجيش الإسرائيلي - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tpdf

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد على الحدود الشمالية بسبب مخاوف من محاولات حزب الله إثارة الاستفزازات.

إقرأ المزيد
قناة عبرية: إسرائيل ولبنان يقتربان من توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية
قناة عبرية: إسرائيل ولبنان يقتربان من توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية

وأضافت أن الجيش على أهبة الاستعداد قبل التوقيع على اتفاق حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان وانطلاق نشاط منصة كاريش والمخطط لها في سبتمبر.

وقبل شهر اجتمع المجلس الأمني المصغر الكابيينت، لمناقشة قضية الحدود البحرية مع لبنان، والرسالة التي جرى تمريرها للوزراء كانت إنه في حال تعذر توقيع الاتفاق من الممكن أن يؤدي الأمر إلى تصعيد مع حزب الله.

وتم التشديد خلال الجلسة على أن هناك توقعات لدى الجانب الآخر لحل الموضوع. 

وعلى صعيد متصل أفادت القناة العبرية "12" مساء الأحد، بأن إسرائيل ولبنان يقتربان على ما يبدو من إبرام اتفاق حول الحدود البحرية بينهما بوساطة الولايات المتحدة. 

المصدر: وسائل إعلام عبرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا