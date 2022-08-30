موقع عبري: الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد بسبب مخاوف من استفزازات حزب الله

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد على الحدود الشمالية بسبب مخاوف من محاولات حزب الله إثارة الاستفزازات.

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وأضافت أن الجيش على أهبة الاستعداد قبل التوقيع على اتفاق حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان وانطلاق نشاط منصة كاريش والمخطط لها في سبتمبر.

وقبل شهر اجتمع المجلس الأمني المصغر الكابيينت، لمناقشة قضية الحدود البحرية مع لبنان، والرسالة التي جرى تمريرها للوزراء كانت إنه في حال تعذر توقيع الاتفاق من الممكن أن يؤدي الأمر إلى تصعيد مع حزب الله.

وتم التشديد خلال الجلسة على أن هناك توقعات لدى الجانب الآخر لحل الموضوع.

وعلى صعيد متصل أفادت القناة العبرية "12" مساء الأحد، بأن إسرائيل ولبنان يقتربان على ما يبدو من إبرام اتفاق حول الحدود البحرية بينهما بوساطة الولايات المتحدة.

المصدر: وسائل إعلام عبرية