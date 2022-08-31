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التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق وريفها

مراسل RT: عدوان إسرائيلي استهدف محيط مطار حلب الدولي في سوريا (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسل RT: عدوان إسرائيلي استهدف محيط مطار حلب الدولي في سوريا (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
مطار حلب الدولي
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قال مراسل RT في سوريا مساء يوم الأربعاء إن دوي انفجارات سمع في سماء حلب ويجري التحقق من طبيعتها، مشيرا إلى أن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط مطار حلب الدولي.

وأفاد مصدر لـ RT بأن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط مطار حلب الدولي.

وصرح بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ القادمة من جهة المتوسط.

وأشار المصدر إلى أن الأضرار مادية ولا وجود لضحايا في القصف.

وذكرت "إذاعة شام إف إم" أن القصف خلف أضرار مادية في حرم مطار حلب الدولي نتيجة الانفجارات التي وقعت بمحيطه، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وصرح مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية "حوالي الساعة 20.00 من مساء اليوم استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار".

المصدر: RT

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