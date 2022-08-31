مراسل RT: عدوان إسرائيلي استهدف محيط مطار حلب الدولي في سوريا (صور + فيديو)

قال مراسل RT في سوريا مساء يوم الأربعاء إن دوي انفجارات سمع في سماء حلب ويجري التحقق من طبيعتها، مشيرا إلى أن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط مطار حلب الدولي.

وأفاد مصدر لـ RT بأن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط مطار حلب الدولي.

وصرح بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ القادمة من جهة المتوسط.

وأشار المصدر إلى أن الأضرار مادية ولا وجود لضحايا في القصف.

وذكرت "إذاعة شام إف إم" أن القصف خلف أضرار مادية في حرم مطار حلب الدولي نتيجة الانفجارات التي وقعت بمحيطه، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وصرح مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية "حوالي الساعة 20.00 من مساء اليوم استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار".

معلومات الاولية تشير الى ان العدوان الاسرائيلي تم من طائرات على شريط الساحل باتجاه المطار … https://t.co/5d3liCl87ppic.twitter.com/8wcjPmFrz1 — ‏AL-kholoud hasan🇸🇾 ‏ (@kholoudahassan) August 31, 2022

المصدر: RT