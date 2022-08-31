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القوات الإسرائيلية تنفذ اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية تنفذ اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية
Legion-Media
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أفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 3 فلسطينيين بعد أن اقتحم بلدة سلواد شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم الأربعاء وحاصر أحد المنازل هناك.

وذكرت وكالة "معا" أن القوات الإسرائيلية داهمت فجر وصباح اليوم منازل مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر محلية، بأن الجيش اعتقل 3 مواطنين من سلفيت، واقتادهم إلى مراكز التحقيق.

من جانبها، أشارت وكالة "وفا" إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة كفل حارس شمال مدينة سلفيت بعد أن داهمت منازل ذويهم وعبثت بمحتوياتها.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية

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