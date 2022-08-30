بالفيديو.. وزيران لبنانيان يرميان الحجارة باتجاه إسرائيل

رمى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الحجارة عبر السياج الحدودي باتجاه إسرائيل.

وحسب وسائل إعلامية لبنانية، فإن عدد من الوزراء قاموا بجولة تحت عنوان "كلنا للجنوب" قرب موقع العباد الواقع عند أطراف بلدة حولا، قبل الانتقال إلى محلة المطل خراج بلدة العديسة.

وظهر في الفيديو الوزير حجار يرمي الحجارة أولا ويقول "أضرب والريح تصيح" وهي أحد أناشيد "حزب الله" الموجهة إلى الأمين العام للحزب حسن نصرالله. ومن ثم يقوم فياض برمي الحجارة بالاتجاه نفسه.

حدا بيقدر يفسّر شو يعني وشو إلها طعمة يروحوا الوزيرين هيكتور حجار ووليد فياض على الحدود ويرشقوا الحجارة على الحدود ! عنجد في سخافة أكثر من هيك !#لبنانpic.twitter.com/t9Q0dqo5dH — ⭐⚔Georges Roukoz⚔⭐ (@Roukoz_G) August 30, 2022

هذا وشارك في الجولة كل من وزير السياحة وليد نصار، ووزير العمل مصطفى بيرم، ووزير الصناعة جورج بوشكيان، ووزير الاتصالات جوني قرم، ووزير الثقافة محمد وسام المرتضى، ووزير البيئة ناصر ياسين.

المصدر: "النهار" + "الجديد"