الرئيس العراقي يشيد بموقف الصدر لوقف أعمال العنف

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لوقف أحداث العنف، "مسؤول وشجاع وحريص على الوطن".

وشدد صالح على أن "مشاهد الأمس هزت نفوس كل العراقيين وجرحت مشاعرهم واعتصرت قلوبهم حزنا"، مشيرا إلى أنه "الإقرار بأن المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حصل".

ورأى أن "موقف سماحة السيد مقتدى الصدر لوقفِ أحداث العنف، هو موقف مسؤول وشجاع وحريص على الوطن وهو محل تقدير عال من العراقيين"، معتبرا أنه "ينبغي استثمار هذا الموقف لصالح الخروج ببلدنا من الازمة السياسية الراهنة عبر حلول مسؤولة ضامنة لتحقيق تطلعات الناس".

المصدر: RT