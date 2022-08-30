العراق.. مقتدى الصدر يدعو لإقرار حقوق شهداء الثورة السلمية

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الثلاثاء إلى المطالبة بحقوق شهداء الثورة السلمية، كما طالب حملة السلاح خلال الأحداث الأخيرة بكثرة الاستغفار.

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر: "رحم الله شهداء الثورة السلمية.. فإني بعد أن أعزي نفسي بهم، أسال الله الصبر والسلوان لعوائلهم والشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف "على أصحاب الاختصاص من الجهات الرسمية المطالبة بحقوقهم غير منقوصة فهذا أقل ما يمكن أن نرد من جميلهم".

واختتم الصدر قائلا: "أسال الله أن يتوب على من حمل السلاح وأطلب منهم أن يكثروا الاستغفار وأن لا يعودوا لمثل هذا العمل مستقبلا حيا كنت أم ميتا".

المصدر: RT