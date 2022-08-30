مصر.. مبادرة "100 مليون صحة" تفحص 70 مليون مواطن

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، حسام عبد الغفار، عن فحص 70 مليون مواطن للكشف عن فيروس سي في إطار مبادرة "100 مليون صحة" الرئاسية.

وأكد عبد الغفار أن المبادرة حققت نجاحا كبيرا، وأشار إلى أن الهدف هو القضاء على فيروس سي تماما، حيث تم اكتشاف أكثر من 2.2 مليون مصاب بالفيروس في العينات التي تم فحصها (70 مليون عينة).

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وكانت وزارة الصحة والسكان قد كشفت في وقت سابق عن طرق العدوى لفيروس الالتهاب الكبدي سي المعدي، والتي تتمثل في: الدم وتعاطي المخدرات بالحقن ونقل الدم ومنتجاته بالحقن. وتابعت الوزارة أن عدوى ا لفيروس "لا تنتقل عن طريق لبن الأم أو المياه أو الطعام أو عن طريق اللقاء العابر مثل العناق والتقبيل وتقاسم الطعام أو المشروبات مع الشخص المصاب بالعدوى"، وأكدت على أن الوزارة توفر كافة سبل العلاج بالمجان للمصابين بالفيروس حتى تمام الشفاء.

ومبادرة "100 مليون صحة" هي مبادرة من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية (القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكر وأمراض الصدر المزمنة) من خلال تكليف كافة قطاعات الدولة المصرية بالمشاركة وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان بتقديم الدعم الكامل لتلك المبادرة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي والأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون مواطن مصري.

المصدر: اليوم السابع