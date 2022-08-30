وزير المالية المصري عن شكوى المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة: "محدش بياخد كل حاجة"

علّق وزير المالية المصري محمد معيط على شكوى المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة، معتبرا أنه "أمر طبيعي تشهده جميع دول العالم".

وقال معيط في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي عقده الاثنين إن "تحفظ المواطنين وعدم الموافقة على بعض قرارات الحكومة أو المسئولين أمر طبيعي، ولكن علينا النظر إلى ما نحن عليه الآن وما كنا عليه في السابق، ومعدل التحسن الذي وصلت إليه مصر الآن".

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ولفت إلى أن "المواطنين كانوا يشتكون من الوقوف في إشارة المرور لأكثر من نصف ساعة وهو ما لم يعد موجودا حاليا في ظل ما تنفذه الدولة من مشروعات طرق".

وأكد أن "المواطنين كانوا يشتكون من تدهور حالة الطرق والبنية التحتية، والتي كانت تستلزم فترة زمنية أطول للوصول إلى أماكن الوصول" لافتا إلى أن "المواطن أصبح اليوم شاهدا على قصر الفترة الزمنية في إصلاح ذلك".

وأشار إلى أن "مصر تمر في الفترة الحالية بظروف صعبة، ولكن هذا أمر طبيعي وتشهده جميع دول العالم"، لافتا إلى أن "تلك الظروف تسببت في بعض المشاكل الخاصة بالواردات المصرية".

وتابع: "مفيش حد بياخد كل حاجه".

وأكد أن بلاده "لم تتخلف عن سداد التزاماتها تجاه المؤسسات المالية".

المصدر: "أخبار اليوم"