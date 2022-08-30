"هذا غير صحيح".. وزير المالية المصري ينفي تصريحا نسب له بشأن الدولار

نفى محمد معيط، وزير المالية المصري، تصريحات نسبت له بشأن اتخاذ قرارات خلال 72 ساعة خاصة بتوفير الدولار، مشددا على أن "هذا غير صحيح وهذه المقولة لم أقلها".

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وفي تصريح لبرنامج في قناة "صدى البلد"، شدد معيط على أن "العربية قالت كلام لم أقله، وبلغناهم وأخبرناهم أن التسجيلات موجودة والوزير لم يقل هذا الكلام على الإطلاق، وقالوا أصل إحنا فسرناها، وكان ردنا عليهم أنكم غير محترفين وهذا شيء يسيء لكم".

وتابع وزير المالية في شرح الموقف قائلا: "ما قلته في هذا الشأن مسجل وواضح وهو أنه خلال 72 ساعة هناك إجراءات لتخفيف هناك أزمة تكدس البضائع بالموانئ، وهذا ما قلته بالحرف الواحد".

ولفت معيط إلى أن "المالية مع وزارة النقل مع وزارة التجارة والصناعة مع البنك المركزي، سنقوم باتخاذ إجراءات لتخفيف أزمة تكدس البضائع في الموانئ"، وأن هذه الإجراءات "سيتم إعلانها قريبا بحد أقصى 72 ساعة".

المصدر: المصري اليوم