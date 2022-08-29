ترايسي شمعون تعلن ترشحها لرئاسة الجمهورية اللبنانية

أعلنت سفيرة لبنان السابقة لدى الأردن ترايسي شمعون ترشحها للانتخابات الرئاسية اللبنانية، في أول ترشح رسمي للانتخابات المقررة بعد شهرين.

وقالت شمعون في مؤتمر صحافي: "لبنان عند مفترق طرق ولا داعي لأن أذكر بسلسلة المصائب التي ألمت بنا خلال السنوات الماضية فلقد كنا جميعا ضحايا لقرارات سياسية زادت مشاكلنا سوءا بسبب التناحر الداخلي والأجندات السياسية الضيقة".

وأضافت: "بدافع غيرتي على لبنان واللبنانيين جئت بتواضع لأكرس نفسي لخدمَتكم وخدمة لبنان عبر الإعلان عن ترشحي لرئاسة الجمهورية"، مشيرة إلى أنها ستعمل على "إيجاد قواسم مشتركة بين جميع القوى السياسية بِهدف تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية وفك أسر الشعب من التجاذبات الداخلية العقيمة".

وأفادت بأن "رؤيتي للرئاسة قادرة أن تعطي حلولا للمشاكل التي يرزح تحت عبئها الوطن وتضمن تحسين علاقة لبنان بالدول العربيّة"، مشددة على أن "لبنان لا يمكن أن يحكم من أحد أو ضد أحد إنما عبر مؤسساته الدستورية ودعم الجيش والقوى الأمنية وقضاء مستقل يضمن للناس محاكمات عادلة".

وأكدت شمعون "التمسك بسيادة لبنان واستقلاله واستحداث استراتيجية دفاعية واضحة الَمعالم"، لافتة إلى أن "هذا الموضوع لا يعالج بالتحدي والاستقواء والرهانات الخارِجية".

يذكر أن ولاية الرئيس الحالي ميشال عون، تنتهي في 31 أكتوبر 2022، بعد أن كان انتخب رئيسا للبنان عام 2016 أنهى بموجبه فراغا رئاسيا استمر 29 شهرا.

المصدر: "النشرة" + RT