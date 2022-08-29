لبنان.. إصابات في اشتباك بين سجناء وعناصر أمن في سجن رومية

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "اثنين من عناصر القوى الأمنية تعرضا اليوم الاثنين لهجوم من قبل المساجين في سجن رومية، وذلك خلال تأديتهما مهمة تفتيش بعض النظارات".

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وأوضح موقع "لبنان 24" أنه "خلال عملية التفتيش تم العثور على مواد مخدرة وسكاكين وغيرها من الممنوعات بحوزرة بعض المساجين".

وبحسب ما ذكرت صجيفة "النهار"، فقد شهد الحبس المركزي في رومية، وتحديدا مبنى المحكومين، حالة من التوتر بعدما اشتبك عدد من السجناء مع عناصر الأمن مما أدى إلى إصابة سجين و2 من القوى الأمنية في المكان.

ونقلت "النهار" عن مصدر من داخل السجن قوله: "الخلافات التي تحصل مؤخرا ليست جديدة، بل هي وليدة تراكمات عدة تنفجر اليوم على شكل أحداث تافهة صغيرة".

وأضاف المصدر لـ"النهار": "عناصر الأمن يتعاملون بـ"كل أدب واحترام" مع السجناء لأنهم يتفهمون مطالبهم المحقة لجهة تأمين الطبابة ومستوى خدماتي أفضل، ولكن هذا لا يعني السماح لأي أحد بالتطاول على العسكري الموكل إليه حماية المركز لأنه يعاني الظروف نفسها، وما حدا عراسو خيمة"، متابعا: "عناصر الأمن ضبطت مرات عدة أدوات حادة مع السجناء وأحبطت محاولات تخريب ونزاعات كثيرة".

واستطرد: "النزاع الذي وقع اليوم بدأ بالتلاسن، وسرعان ما تطور إلى تضارب بالأيدي أصيب خلاله أحد السجناء و2 من العناصر المتواجدة في المكان وحالتهم جيدة، قبل أن تعود القوى الأمنية وتفرض سيطرتها منعاً من تفاقم المشكلة أكثر".

المصدر: "النهار" + "لبنان 24"