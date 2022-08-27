الحكيم: الانتخابات المبكرة في العراق خيار قابل للمناقشة والتفاهم والتنفيذ

رأى زعيم تيار "الحكمة" في العراق عمار الحكيم، اليوم السبت، أن الانتخابات المبكرة خيار قابل للمناقشة والتفاهم والتنفيذ.

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وقال خلال كلمة له في المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي ينظمه مكتبه إن "الذهاب إلى انتخابات مبكرة بحاجة إلى تمهيدات ومناقشات برلمانية وقانونية تجعل من هذا الخيار مسارا عمليا آمنا ومقبولا من جميع الشركاء".

وأضاف: "وهو خيار قابل للمناقشة والتفاهم والتنفيذ بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وتعديل قانون الانتخابات وضمان سلامة أداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتوفير المتطلبات اللوجستية والفنية المطلوبة لإجراء انتخابات نزيهة تعالج أخطاء الأمس القريب وإقرار الموازنة العامة للبلاد".

وتابع الحكيم: "لا شك أن تعقيدات الساحة واختلال التوازنات السياسية والاصطفافات التي حصلت عقب الانتخابات والصراع الإعلامي الدائر، كلها أزمات قد أخذت مأخذها من البلاد وقتا وجهدا وترقبا، وما زال المواطنون يترقبون الحل ونهاية الانسداد السياسي، الذي بات مضرا بمصالح الناس ومعطلا لعمل مؤسسات الدولة".





المصدر: RT