رئيس الوزراء المصري: احتياطي السلع مطمئن ورصيد القمح يكفي لأكثر من 7 أشهر

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه يتابع بصورة يومية مع وزير التموين احتياطيات السلع الرئيسية، مؤكدا أن الأرقام كلها مطمئنة.

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وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: "قد يتبادر إلى ذهن البعض أن قيام الحكومة بصرف 100 جنيه زيادة على البطاقات التموينية، ضمن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة، سيؤدي إلى استهلاك أكبر للسلع الرئيسية وهو ما قد يؤثر على رصيدنا من السلع"، موضحا أنه لن يكون لديهم أي تأثير لهذا الأمر على الاحتياطات من السلع.

وأفاد بأن توجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة وهي أن تبقى أرصدة السلع الرئيسية دائما في الحدود الآمنة (6 أشهر)، مؤكدا أن احتياطيات السلع تتوافر بالفعل في حدود الـ 6 أشهر، واحتياطي القمح يكفي لأكثر من 7 شهور.

وأكد أنه توجد بالفعل مجموعة عمل تنفيذية منعقدة بشكل دائم، مكونة من الوزراء، وهناك غرفة عمليات لمتابعة تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية على الأرض، لتلقي الشكاوى المتعلقة بهذا الأمر.

وأشار إلى أنه من الطبيعي مع تطبيق أي منظومة جديدة ورود شكاوى، مؤكدا في السياق أنه سيتم التعامل مع هذه الشكاوى حال ورودها بصورة فورية.

المصدر: موقع "أخبار اليوم" المصري