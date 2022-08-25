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الإعلام المغربي ومواقع التواصل تتهم جزائريين بالترويج لفيديو الملك في شوارع باريس

أخبار العالم العربي

الإعلام المغربي ومواقع التواصل تتهم جزائريين بالترويج لفيديو الملك في شوارع باريس
Globallookpress
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أطلق نشطاء مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامنية مع ملك المغرب محمد السادس، بعد نشر فيديو له ظهر فيه وهو يتعثر، بينما اعتبر آخرون أنه كان في "حالة ثمالة".

وقال موقع "هسبريس" المغربي إنها "محاولة جزائرية جديدة للتطاول على الملك محمد السادس، وفي خطوة ممنهجة لاستهداف المملكة المغربية".

هذا وقال سفيان البحري، الذي يعرف نفسه أنه مدير صفحات الملك محمد السادس على منصات التواصل، إنه تم "تصوير الفيديو منذ سنوات"، واصفا تداول الفيديو بـ"محاولة بائسة من الانفصاليين ومعهم جزائريين لتشويه صورة الملك".

وكتب مغرد عبر "تويتر": "جلالة الملك محمد السادس، كإنسان وكملك، معروف بتواضعه وطيبته منذ صغره في كل تنقلاته داخل وخارج البلاد، يجد بعض الوقت دائما للتحرر من البروتوكول والرسميات ويسير في الشارع مثل كل الناس بحراسة مخففة، يفعلها باستمرار في الكثير من الدول والبلدان".

وأضاف: "هؤلاء المعربدون المرتزقة المفلسون لن ينالوا من تواضع جلالته حتى يلج الجمل في سم الخياط".

وكتب آخر: "سبط الرسول الكريم صل الله عليه وسلم محمي ومحفوظ من الله تعالى رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين في كل مرة يزداد حبنا له وتعلقنا به فلا تتعبوا أنفسكم معنا لن تفهموا ابدا علاقتنا نحن امة لا تخون العهد".

المصدر: RT

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