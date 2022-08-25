سوريا وأبخازيا توقعان مذكرة تفاهم وتعاون

وقع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع نظيره الأبخازي اينال أردزينبا، مذكرة تفاهم وتعاون في مجال المشاورات السياسية، واعتمدا بيانا مشتركا يحدد موقفهما تجاه الوضع الثنائي والدولي.

وشدد المقداد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأبخازي في العاصمة الأبخازية تسوخوم، على أن "علاقات سوريا وأبخازيا عميقة ووجهات نظر البلدين متطابقة تجاه القضايا التي ناقشناها على صعيد العلاقات الثنائية أو الإقليمية والدولية".

بدوره، قال أردزينبا: "اتفقنا على أن يتم توحيد الجهود للعمل في منطقة الشرق الأوسط والتواصل مع الدول الصديقة ليس فقط في هذه المنطقة وإنما في دول العالم".

وبدأ المقداد يوم أمس الأربعاء أول زيارة رسمية لجمهورية أبخازيا قادما من روسيا.

المصدر: "سانا"