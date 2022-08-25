المقداد يبدأ أول زيارة لأبخازيا

بدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الأربعاء أول زيارة رسمية لجمهورية أبخازيا قادما من روسيا.

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ونقلت الوكالة عن مصدر في الخارجية الأبخازية أن المقداد وصل مساء أمس إلى العاصمة الأبخازية تسوخوم وأن وزير الخارجية الأبخازي إينال أردزينبا استقبله على الحدود الأبخازية الروسية.

وقال وزير الخارجية الأبخازي في مقابلة صحفية إن اللقاء مع المقداد يأتي في سياق تعزيز العلاقات بين سوريا وأبخازيا.

وأوضح أردزينبا أن أهداف الزيارة تتركز حول تنسيق الجهود المشتركة وبحث قضايا الشرق الأوسط ومجموعة أخرى من القضايا التي تهم الجانبين، بما في ذلك توقيع اتفاقية إطارية تساعد في صياغة آلية للتعاون المشترك.

المصدر: "سانا"+ RT