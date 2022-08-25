مقال أمريكي حول "تهديد" السعودية لبايدن يثير تفاعلا

أثار مقال نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية تحت عنوان "صبر السعودية مع بايدن ينفد حول صفقة إيران"، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "فوربس" في المقال: "ما سبب تهديد السعودية بخفض الإنتاج ودعم أسعار النفط هذا الأسبوع؟ قدم زعيم أوبك+ العديد من الأسباب المتعلقة بالسوق لدعم موقفه، لكن المنطق الحقيقي من المرجح أن يكون سياسيا، وهو متجذر في عدم ثقة السعوديين بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".

ورأت أنه "ليس من قبيل المصادفة أن يأتي التهديد بخفض الإنتاج هذا الأسبوع حيث يقترب بايدن من إحياء الاتفاق النووي مع إيران، الخصم اللدود للمملكة العربية السعودية. من شأن مثل هذا الاتفاق أن يوفر الإغاثة الاقتصادية لطهران، وبدرجة أقل، أسواق النفط العالمية من خلال إطلاق حوالي مليون برميل يوميا من صادرات النفط الإيرانية التي خنقتها العقوبات الغربية".

Forbes: صبرها بدأ ينفد

- تلويح السعودية بخفض الإنتاج سببه عدم الثقة بإدارة بايدن

- الرياض لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تقوم واشنطن بإنقاذ طهران

- وجه وزير الطاقة السعودي انتقاد لاذع للتدخل الحكومي الأمريكي في أسواق النفط، وقد اكتفى السعوديون من هذه التصرفات https://t.co/FYcOabefxZ — ملفات كريستوف ﮼١٧٢٧م (@CressFiles) August 24, 2022

واعتبرت أن "الرياض لن تقف مكتوفة الأيدي بينما ترمي واشنطن شريان الحياة إلى طهران.. يشير تهديد هذا الأسبوع إلى أن المملكة العربية السعودية تريد وضع حد أدنى قدره 100 دولار للبرميل لسعر النفط.. لا يمكن أن تكون إدارة بايدن سعيدة بذلك"، مضيفة: "ذلك ينم عن انتقام سياسي لسعي بايدن إلى التوصل إلى اتفاق نووي وتحسين العلاقات مع إيران، كما يؤكد أن المملكة العربية السعودية لا تزال أكثر انحيازًا لروسيا من الولايات المتحدة على المسرح العالمي".

وقد أعاد النشطاء نشر المقال على نطاق واسع عبر موقع "تويتر"، وأرفقوا تغريداتهم بمقتطفات مترجمة منه.

لـ #forbes: قدم #وزير_الطاقة السعودي العديد من الأسباب المتعلقة بالسوق في تأكيد تصريحاته، لكن المنطق الحقيقي يحتمل أن يكون سياسيا، يعكس انتقاما من #السعودية لسعي إدارة #بايدن إلى التوصل لـ #الاتفاق_النووي مع #إيران، كما يؤكد أن #الرياض لا تزال أكثر انحيازا لـ #موسكو — عبدالرحمن Abdulrahman (@3bdulr2hmn) August 24, 2022

من مقال Forbes اليوم:

- تلويح السعودية بخفض الإنتاج سببه عدم الثقة بإدارة بايدن

- الرياض لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تقوم واشنطن بإنقاذ طهران

هذا ما حللناه بتقرير الاثنين عن الاتفاق النووي الشامل مع إيران وماهي رغبة واشنطن الحقيقية

pic.twitter.com/9G6Mauh442 — عبدالله محمد الملا (@aalmulla14) August 24, 2022

المصدر: RT